NATO-Übung "Air Defender 23" in Erndtebrück

Eine dicke rolle NATO -Draht liegt um den Bauzaun. Dahinter: Eine riesige Satellitenschüssel und gut ein Dutzend Container und Zelte. Drinnen sitzen Soldatinnen und Saldaten aus 13 Nationen und überwachen den Luftraum. "Alles top Secret" , sagt Oliver Klaas, Oberstabsfeldwebel am Standort in Erndtebrück. Rein dürfen die Pressevertreter deshalb nicht. Stattdessen werden in einem Nebenraum Aufnahmen von der Übung am Vortag gezeigt.

Übung: Türkische F-16- Jets verteidigen Deutschland

In der fiktiven Übung verteidigen türkische F-16-Kampfjets Deutschland

"Hier sehen sie türkische F-16-Kampfjets über Brandenburg" , erklärt Carina N. Ihren vollen Namen dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Das Szenario mit dem hier geübt wird, ist ein Angriff auf Deutschland. "Die Türkischen F-16 müssen durch einen Korridor von Süd- nach Norddeutschland geleitet werden" , so Einsatzführungsstabsoffizierin Carina N. Dort sollen sie dann bei der Bekämpfung der gegnerischen Truppen helfen. In der Übung wird Deutschland von einem fiktiven Staatenbündnis angegriffen. Die NATO -Staaten sind zur Verteidigung gekommen.

Fünf Tage Vorbereitung, elf Tage Übung, kein Lagerkoller

Und die NATO-Staaten haben auch nach Erndtebrück allerhand mitgebracht. Die Italiener sind gleich mit einem kompletten Gefechtsstand zum Luftwaffenstützpunkt nach Enrdtebrück angereist. Allein fünf Tage hat es gebraucht, den Gefechtsstand von Italien nach Nordrhein-Westfalen zu verlegen und alles aufzubauen.