Nicht zwei Prozesse

Es bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland mutmaßlich eine Straftat begehen, erläuterte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. Er sprach von einer " Doppelverfolgung ".

Eine Doppelbestrafung - also eine rechtskräftige Verurteilung sowohl in Spanien als auch in Deutschland - sei hingegen unmöglich. Sollte es zu einer Anklage und einem Strafprozess kommen, könnte der entweder in Palma de Mallorca oder in Hagen stattfinden.

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca war auch Gesprächsthema bei Urlaubern auf der Insel. Sie äußerten Angst und Betroffenheit.