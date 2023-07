Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Richterwechsel auf Mallorca

Der Richter, der am Samstag fünf beschuldigte Urlauber aus Deutschland in Untersuchungshaft geschickt hatte, werde auf ihren Antrag hin durch einen anderen ersetzt, sagte die Spanierin der Deutschen Presse-Agentur. Über den Richter-Tausch hatte zunächst die "Mallorca Zeitung" unter Berufung auf Gerichtskreise der Mittelmeerinsel berichtet. Ein Justiz-Sprecher in Palma bestätigte auf Anfrage diese Information.

Unklar, wieviele der Verdächtigen die Anwältin vertritt

Die Beschuldigten sind zwischen 21 und 23 Jahre alt und kommen aus dem Märkischen Kreis in NRW. Ein Anwalt aus Iserlohn, der einen der Tatverdächtigen vertritt, hatte gegenüber dem WDR bestätigt, dass die jungen Männer in Lüdenscheid und Umgebung wohnen.

Die Männer sollen eine 18-jährige Touristin aus Deutschland in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotelzimmer am Ballermann zum Sex gezwungen oder dabei tatenlos zugeschaut haben. Die Anwältin sagte nun, sie sei es gewesen, die die Freilassung eines sechsten Angehörigen der Freundesgruppe erreicht habe, der zunächst ebenfalls festgenommen worden war.