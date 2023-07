Gruppenvergewaltigung auf Mallorca? Ermittlungen gegen Urlauber aus Deutschland

Die sechs Urlauber aus Deutschland sind am Samstag in ein Gerichtsgebäude auf Mallorca gebracht worden und haben am Vormittag beim Haftrichter ausgesagt. Wenn das Gericht wegen der Beweislage Untersuchungshaft anordnen sollte, müssen die jungen Männer möglicherweise für einige Wochen hinter Gitter. Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin vor.

Polizei zum Tathergang

Die junge Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit ist dem Ermittlungsstand der Polizei zufolge freiwillig mit einem der sechs festgenommenen Männer in ein Hotel gegangen. Dort seien dann fünf Freunde ihres Begleiters erschienen.

Vier von ihnen hätten sie dort vergewaltigt, einer hätte die Tat mit dem Handy gefilmt. Die Frau sei in die Toilette geflohen. Ihr ursprünglicher Begleiter habe sie dann überzeugt, die Tür zu öffnen und sie in ihr Hotel begleitet. Von dort hätten ihre Freundinnen die Polizei verständigt.

Über dieses Thema berichtet der WDR auch in den aktuellen Nachrichten im Hörfunk, etwa auf WDR 2 und WDR 5.