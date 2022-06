1.300 Aktive beim Münster-Triathlon

Als Alternative eine "Volksdistanz"

Patrick Dirksmeier aus Münster (im grünen Trikot) gewann den Münster-Triathlon

Wer nicht so lange unterwegs sein wollte oder konnte, für den gab es es eine deutlich kürzere "Volksdistanz" bzw . einen Staffelwettbewerb. Die olympische Distanz gewann bei den Männern der Münsteraner Patrick Dirksmeier in rund einer Stunde und 46 Minuten, bei den Frauen ging der Titel an Marit Bergmann aus Wuppertal. Den Münster-Triathlon gibt es seit 2008.

