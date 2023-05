Vorreiterrolle: Münster soll Modellregion für die legale Abgabe von Cannabis werden

In der kommenden Ratssitzung wird die Koalition aus GRÜNEN, SPD und Volt gemeinsam mit der Internationalen Fraktion, sowie der Linken einen Ratsantrag für ein wissenschaftlich, konzipiertes Modellvorhaben zur Abgabe von Cannabis in Münster einbringen.

Münster als Modellprojekt für die lizenzierte Abgabe von Cannabis

Die Partei der Grünen unterstützt den Vorstoß der Bundesregierung auf eine legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Münster sieht sie als Modellregion auch deshalb besonders geeignet, weil eine wissenschaftlich begleitete Abgabe in lizensierten Fachgeschäften, in einer Stadt wie Münster, mit aktiver kultureller Szene und akademischem Umfeld vielversprechend sei.

Bis auf weiteres keine flächendeckende Abgabe von Cannabis

Gegen flächendeckende Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften, wie sie die Ampel-Koalition in Berlin ursprünglich geplant hatte, gab es EU-rechtliche Bedenken. Die jüngsten Pläne sehen daher vor, eine solche Abgabe nur in regionelen wisseschaftlich begleiteten Modellprojekten umzusetzen. Eine dieser Modellregionen könnte Münster werden.