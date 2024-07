Mahnwache in Kreuztal: ThyssenKrupp-Arbeiter haben Zukunftsangst

"Flamme der Solidarität"

Um zu zeigen, dass alle Standorte mit der großen Ungewissheit zu kämpfen haben, geht in den nächsten Wochen eine "Flamme der Solidarität" durch die ThyssenKrupp-Werke.

Der Siegerländer Betriebsratsvorsitzende Helmut Renk mit der "Flamme der Solidarität"

Sie wurde bei der ersten Mahnwache in Andernach entzündet und ging am Mittwoch über das Werk in Kreuztal bis nach Finnentrop. Ende des Monats soll sie dann nach mehreren Stopps im Ruhrgebiet im Stahlwerk in Duisburg ankommen.

Die Mahnwachen sollen die Belegschaften von ThyssenKrupp zunächst über die aktuelle Lage informieren. Es gibt Sprechstunden mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern.

Lautstarke Proteste wie zuletzt Ende Mai in Duisburg gibt es aktuell noch nicht. Betriebsrat Helmut Renk will sie aber auch nicht ausschließen: " Wir können auch laut. "

Antworten gefordert

Roter Rauch vor dem ThyssenKrupp-Werk in Eichen

Betriebsräte und Gewerkschaftler wollen durch die Mahnwachen in erster Linie Aufmerksamkeit erregen. Anschließend wollen sie von der Konzernleitung Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen.