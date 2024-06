Grüner Strom für Industrie-Betrieb in Hagen-Hohenlimburg

Für ThyssenKrupp und seine Stahlsparte ist das eines von vielen Projekten um auf grünen Strom zu setzen. Allerdings hat der Erbauer der Windräder für die Genehmigung 14 Jahre gebraucht. Jetzt ist das Projekt allerdings vorbildlich für viele andere Industriebetriebe, die ihren Strom direkt von einem Windpark beziehen wollen.

Stahlwerk einzigartig in Europa

Stahlrollen auf dem Werksgelände von thyssenkrupp in Hagen-Hohenlimburg

Das Walzwerk in Hagen verbraucht viel Energie. Wenn Gäste an den Stahlrollen draußen auf dem Werksgelände vorbeilaufen, dann schlägt ihnen eine Hitzewelle entgegen. Dabei sind die Rollen aus dünnen Stahlbändern schon abgekühlt. Am Anfang der zwei Fußballfelder großen Industriehalle kommen dicke Stahlbrammen an, die erhitzt werden.

Und dann geht’s weiter zu den Walzen. Die rotglühenden Brammen laufen da durch die Walzen. Und der Stahl wird zu einem langen, langen Band teilweise millimeterdünn gewalzt. Eine Spezialität in Hagen-Hohenlimburg ist die Verarbeitung des so genannten Mittelbandes. Und in Europa ist es das einzige Stahlwerk, das so etwas in dieser Präzision herstellen kann.

Hagen ist das Silicon Valley der Kaltwalzindustrie. Hier sind die großen Kunden für warmgewalztes Material, indem sie kaltzwalzen. Das heißt die nehmen unser Material, verarbeiten es weiter. Wenn ich gesagt habe unser Produkt ist ein Gurtaufroller im Fahrzeug. Man wundert sich, wie der Gurt zurückgeht. Dann ist das Ursprungsmaterial hier entstanden. Christoph Evers, Werksleiter im Hagener Walzenwerk von thyssenkrupp Steel

Strom über eigene Leitung aus dem Windpark

Knapp tausend Mitarbeiter sind in dem Hagener Thyssenkrupp-Werk beschäftigt. Sie liefern der Automobilindustrie zu, für Federn, für Bremsscheiben, die Sägeindustrie und dem Landmaschinenbau. Vor dem Endprodukt müssten die Brammen heiß werden, das wird mit Erdgas gemacht. Aber der hohe Druck beim Walzen, die Rollen, alles Bewegliche, dafür braucht es 110 Gigawattstunden Strom pro Jahr.

Hört sich viel an, ist auch viel. Die benachbarte Stadt Iserlohn könnte damit ihren Strombedarf etwa zehn Monate lang decken. Mit den neuen vier Windrädern, 160 Meter hoch, drei Kilometer entfernt, können jetzt 40 Prozent des Strombedarfs im Walzwerk abgedeckt werden.

Und zwar über eine eigene Leitung. Das öffentliche Netz wird nicht belastet. Das Stromnetz ist aber weiterhin notwendig, wenn der Wind mal nicht weht. Das ist aber auf dem bewaldeten Hügel nebenan selten der Fall. Da oben ist eigentlich fast immer Wind.