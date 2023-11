Verkehrschaos rund um Lüdenscheid geht weiter

Außerdem herrscht auf der Baustelle des vielbefahrenen Rathaustunnels in der Lüdenscheider Innenstadt seit Monaten Stillstand. Die Bewohner von Lüdenscheid sind zur Zeit nicht zu beneiden.

Unglückliche Verkehrssituation

Auf der einen Seite die Dauerbaustelle rund um den Neubau der Rahmedetalbrücke an der A 45. Auf der anderen Seite die vielen Baustellen auf der Volmetalbahn zwischen Hagen und Lüdenscheid. Die Folge: Staus und Behinderungen auf den Umleitungsstrecken, sowie seit mehr als zwei Jahren Ersatzbusse für Bahnreisende, die aber ebenfalls im Stau stecken bleiben.

Volmetalbahn soll erst im April 2024 freigegeben werden

Freigabe der Volmetalbahn erst im April 2024 Dabei gab es zunächst positive Nachrichten: Der Bau der neuen Eisenbahnbrücke in Lüdenscheid Brügge wird rechtzeitig zum Fahrbahnwechsel im Dezember fertig, teilte die Bahn mit. Nicht aber eine Eisebahnbrücke bei Schalksmühle und eine Straßenbrücke in Hagen an der B54 über die Bahnlinie.

Die Arbeiten dort werden noch bis zum Frühjahr dauern, heißt es von der Bahn. Damit werden die ersten Züge erst ab dem 8. April 2024 wieder bis nach Lüdenscheid fahren können. Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ist sauer.

Lüdenscheider Bürgermeister ist fassungslos

Sebastian Wagemeyer ist sauer über die momentane Situation.

" Der Eindruck, dass die Stadt und die Region ein Stück weit abgeschnitten und abgehängt ist, wird dadurch verstärkt ."Es sei viel Vertrauen verloren gegangen. " Das gewinnt man aber nur durch verlässliches Arbeiten zurück, und das sehe ich im Augenblick nicht ", sagt Wagemeyer weiter.

Offener Brief an Landesverkehrsminister

Landtagsabgeordnete fordern Aufklärung. Auch auf der Baustelle des vielbefahrenen Rathaustunnels in der Lüdenscheider Innenstadt herrscht Stillstand. Die heimischen Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf ( CDU ), Gordan Dudas ( SPD ) und Angela Freimuth ( FDP ) haben sich deshalb in einem gemeinsamen offenen Brief an Landesverkehrsminister Krischer gewandt.

Forderung: Zeitplan einhalten

Sie fordern, unbedingt den Zeitplan einzuhalten. Im Sommer hieß es von Ministerium und Straßen NRW , die komplette Sanierung des Rathaustunnels soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Doch daran zweifeln immer mehr Lüdenscheider. So lange heißt es in Lüdenscheid weiter viel Geduld aufbringen. Mit dem Auto und mit der Bahn.

