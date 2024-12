Gegen 4.15 Uhr war ein Pkw mit vier Insassen auf der Tecklenburger Straße in Richtung Lengerich in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei brach ein Stamm des Baumes um und bohrte sich beinahe bis zur Mittelkonsole in den Wagen.

Eine Insassin wurde eingeklemmt.

Die Beifahrerin wurde im Fußbereich eingeklemmt, sie musste von den anrückenden Einsatzkräften befreit werden. Die anderen drei leicht verletzten Personen konnten das zerstörte Auto eigenständig verlassen. Alle vier Insassen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Totalschaden am Pkw - Polizei ermittelt

Laut Nachrichtenagentur Nord-West-Media TV soll ein 19-Jähriger am Steuer gesessen haben, offenbar hatte er keinen Führerschein. Im verunglückten Pkw und an der Unfallstelle wurden leere Bierflaschen gefunden.

Auf WDR -Nachfrage machte die Polizei Steinfurt aufgrund der laufenden Ermittlungen zum Alter der Insassen bislang keine Angaben, ebenso wenig wie zum Unfallhergang.

Am Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. " So eine verformte Karosserie habe ich in 35 Jahren als Feuerwehrmann noch nicht gesehen ", sagte Einsatzleiter Thorsten Budzinski.

