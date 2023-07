Missbrauch in Lügde - neues Konzept soll Kinder schützen

Wie können wir dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert? Diese Frage stand ganz am Anfang des Forschungsprojektes zwischen dem Kreis Hameln-Pyrmont und der Hochschule Bielefeld. Der Kreis war selbst in dem Fall involviert, weil das Jugendamt dem Haupttäter die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen hat, obwohl Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bereits im Raum standen.

Drei Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch

Beteiligte aus Schulen, Kitas und Jugendämtern haben sich zusammengesetzt und rund 50 Ideen gesammelt. Der Feinschliff kam dann von den Forschern aus Bielefeld. Seitdem wird das Konzept im Landkreis Hameln-Pyrmont umgesetzt und evaluiert. Ein erstes Ergebnis: Mit drei Maßnahmen soll Kindesmissbrauch deutlich verringert werden.

Der Umgang mit Verdachtsfällen aus der Kita

Ein wichtiger Punkt ist die Schulung von Mitarbeitern der Jugendämter, in denen genau thematisiert wird, was beispielsweise zu tun ist, wenn die Kita anruft und von einem Verdachtsfall berichtet. Wie rede ich dann mit dem Kind? Welche juristischen Schritte muss ich einleiten? Nach der Schulung fühlen sich viele Jugendamtsmitarbeiter für diese Fragen gewappnet.

Kinder dürfen etwas sagen, wenn ihre Grenze überschritten wird

Der zweite wichtige Punkt betrifft die Kinder selbst. Das Forschungsprojekt sieht vor, dass jedes Grundschulkind während eines Projekttages auf spielerische Weise lernt, Grenzen bei unangenehmen Berührungen zu setzen und sich traut "nein" zu sagen.

"Ein Problem ist auch, dass Kinder sich an den Taten eine Mitschuld geben, etwa sagen, ich bin ja mitgegangen" , sagt Prof. Beelmann von der Hochschule Bielefeld. Das liegt daran, weil sie noch nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen. Genau dieses Phänomen wird mit den Kindern besprochen.

Jeder soll wissen wie das Konzept funktioniert

Der dritte und letzte Punkt des Konzepts betrifft alle, die mit Kindern arbeiten und das Konzept in ihrer Organisation umsetzen wollen. Für sie gibt es eine Online-Schulung, die zeigt wie das Ganze funktioniert.

Konzept als Prototyp

Das Land Niedersachsen will das Konzept flächendeckend einsetzen. Auch einige NRW-Kommunen haben schon Interesse daran. Im Herbst soll dazu eine Tagung in Bielefeld stattfinden.

