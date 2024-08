Die Drogenszene ist zwar noch da, aber nicht mehr so dominant. Die Stadt hat ihr einen kleinen Platz am Rande der Grünanlage zugewiesen, umgeben von Pfählen aus Metall, als Sichtschutz. Die Szene ist froh, dass sie bleiben kann. In Koexistenz mit der Bevölkerung. Aber funktioniert das wirklich?

Zwischenbilanz ernüchternd

Rundgang mit Zwischenstopp an der Drogenszene

Eine Gruppe von etwa 40 Personen ist in der Grünanlage unterwegs: Anwohnerinnen und Anwohner, Vertreter von Stadt, Polizei und Drogenhilfeverein. Sie haben das Konzept gemeinsam erarbeitet. Jetzt, sechs Wochen nach der offiziellen Eröffnung der neugestalteten Grünanlage, ziehen sie Bilanz: Was läuft gut, was muss dringend geändert werden?

Ein junger Mann meldet sich zu Wort. Er wohnt nur wenige hundert Meter von der Grünanlage und dem Drogentreff entfernt, an der Wolbecker Straße. " Für uns ist es nach der Umgestaltung deutlich schlimmer geworden, was die Anzahl, die Ausbreitung und das Verhalten der (drogenabhängigen) Personen betrifft ", erzählt der Mann.

Wir haben regelmäßig bei uns im Eingang Leute sitzen, die alle möglichen Drogen nehmen, die ihr Fixerbesteck liegen lassen, die auch dahin kacken oder in den Eingang pissen. Das ist schon sehr eklig, die eigene Haustür zu öffnen. Anwohner

Zu wenig Platz für Drogenabhängige?

Davon berichten viele im benachbarten Wohnviertel. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen des Drogenhilfevereins Indro, der im Viertel einen Konsumraum betreibt, und den Beobachtungen der Polizei.

Anwohner formulieren beim Rundgang auch schriftlich Ängste und Sorgen

Weil es in der neugestalteten Grünanlage deutlich weniger Platz für Drogenabhängige und Dealer gibt, weichen die jetzt aus: in das Wohnviertel und in andere Grünanlagen.

Münsters Konzept hat Modellcharakter

Die Verantwortlichen bei der Stadt Münster sprechen von einem Entwicklungsprozess und wollen nun versuchen, die Drogenabhängigen an ihren angestammten Platz zu binden. Ob das funktioniert, werden die nächsten Wochen zeigen.

Die Grünanlage Bremer Platz in Münster genießt Modellcharakter. Andere Städte in NRW beobachten aufmerksam, ob ein friedliches Nebeneinander von Anwohnern und Drogenabhängigen gelingen kann.

