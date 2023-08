Initiativen fordern neuen Treffpunkt für Obdachlose in Düsseldorf

Pizzeria treibt Obdachlose woanders hin

Diese eingezäunte Pizzeria treibt die Drogenszene an andere Orte.

Am Worringer Platz sehe man diese Praktik in Düsseldorf gut, sagt Streetworker Ongaro. Auf einer Hälfte des Platzes steht eine Pizzeria, geschützt durch einen Metallzaun. Früher war der ganze Platz ein Ort der Drogen- und Obdachlosenszene.

Ongaro hätte sich Anlaufstelle am Worringer Platz gewünscht

Dass eine große Pizzeria mit Zaun darum von der Stadt genehmigt wurde, gefällt Ongaro gar nicht. Statt der Pizzeria hätte er sich hier eine Anlaufstelle für Obdachlose und Drogenabhängige gewünscht.

Mit Journalisten sprechen will am Worringer Platz heute niemand. Dafür macht das aber Sandra Burkhardt. Sie gehört zur Obdachlosenszene, obwohl sie eine Wohnung hat. Sie hat früher Kokain und Heroin genommen.

Neuer Treffpunkt in Oberbilk?

Sandra Burhhardt würde sich über einen neuen Treffpunkt freuen.

Während sie auf einer Steinmauer eines Baumkastens am Nordeingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofes einen Kaffee trinkt, erzählt sie, dass sie eigentlich gar nicht hier sein will. Aber dies sein eben ein Ort, an dem Obdachlose und Süchtige von Ordnungsamt und Polizei in Ruhe gelassen würden - solange sie unauffällig blieben.

Ein besserer Ort ist aus ihrer Sicht eine betonierte Brachfläche hinter dem Gesundheitsamt im Stadtteil Oberbilk. Dort wollen auch fiftyfifty und andere Initiativen den zentralen Treffpunkt für Obdachlose und Drogenabhängige sehen. Es bräuchte Sitzgelegenheiten, eine Überdachung, Toiletten und eine Trinkwasserstelle.

"Wenn das ein vernünftiges Konzept ist, habe ich damit kein Problem!" Peter Künstler, arbeitet in der Nähe des geplanten Treffpunktes

Auf dieser Brachfläche will Oliver Ongaro den neuen Treffpunkt haben.

Streetworker könnten hier vor Ort sein, um zum Beispiel Menschen mit schwerer Lebensgeschichte zu sagen, wo sie Hilfe bekommen. Die Stadt hat sich zu der Forderung bisher nicht geäußert.

"Wenn das ein vernünftiges Konzept ist, habe ich damit kein Problem," sagt Peter Künstler, der in der Nähe des Gesundheitsamtes arbeitet. Sein Arbeitskollege, der nicht mit seinem Namen zitiert werden möchte, sieht den geplanten Treffpunkt kritischer: "Unsere Kunden würden auf dem Absatz kehrtmachen." Man müsse die Menschen dauerhaft integrieren, fügt Künstler hinzu. Einfach einen Platz zur Verfügung zu stellen, würde nicht ausreichen.

"Wenn die Umgebung stabiler ist, färbt das auf die Leute ab." Oliver Ongaro, Streetworker

Auf dem Weg zurück in die Gesellschaft sei so eine zentrale Anlaufstelle schon ein großer Schritt, sagt Ongaro: "Wenn die Umgebung wieder stabiler ist, färbt das auf die Leute ab." Und auch die Menschen, die jetzt am Gelände Grand Central sind, könnten dort besser erreicht werden.

