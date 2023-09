Interview mit Vitali Klitschko bei der Westfälischen Friedenskonferenz

Vitali Klitschko: Ich freue mich sehr, in Deutschland zu sein, hier in Münster. Danke für die Einladung, für das heutige Event. Die Sicherheit ist heute die Frage Nummer eins, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Es ist wichtig hier zu sein, präsent zu sein, die Fragen zu beantworten, die Situation zu beschreiben, was wir in der Ukraine erleben. Und noch einmal: Hundert Mal, tausend Mal Danke für die Unterstützung, die die Ukraine aus Deutschland bekommt. Wir fühlen Partnerschaft, wir fühlen Unterstützung. Das ist lebenswichtig für uns. Tausend Mal Danke.

Mit welchen Ergebnissen verlassen Sie die Westfälische Friedenskonferenz?

Klitschko: Ich habe sehr interessante Messages von Bundesverteidigungsminister Pistorius gehört, danach habe ich mit ihm ein internes Gespräche gehabt. Ich bin sehr glücklich, weil wir auf gleicher Linie sind. Jeder versteht, was in der Ukraine los ist. Vor einem Jahr brauchte ich Zeit, um zu erklären, wie schlimm der Krieg ist und was es bedeutet. Heute versteht jeder in Deutschland die Gefahr für ganz Europa. Ich freue mich riesig, dass die Bundesrepublik Deutschland und die entscheidenden Minister verstehen, wie wichtig es ist, die Ukraine zu unterstützen.

Sie haben gesagt, der Wille zum Sieg ist da. Und Sie haben gesagt, nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus. Wie groß ist Ihre Hoffnung?

Klitschko: Die Hoffnung ist groß, nicht nur bei mir. Jeder in der Ukraine hofft. Jeder will zurück nach Hause kommen. Jeder will diesen schrecklichen Krieg stoppen. Jeder will Frieden. Der größte Wunsch von allen Ukrainern ist es, Frieden zurück in unser Land zu bringen. Die Hoffnung ist sehr groß bei jedem. Aber man muss für seinen Traum kämpfen. Man muss kämpfen, denn ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wir kämpfen heute um unsere Zukunft. Wir kämpfen und verteidigen unsere Städte, unser Land, die Zukunft unserer Kinder. Die Hoffnung ist sehr groß, und das ganze Land ist sich einig und unterstützt unsere Patrioten und unsere Soldaten in diesem Krieg, der größte Krieg nach dem zweiten Weltkrieg in Europa. Und unser größter Wunsch: Der Frieden muss so schnell wie möglich zurückkommen.