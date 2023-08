Laschet und die neue Friedenskonferenz

Reinhard Zinkann, der Vorsitzende der verantwortlichen Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe, sagt, dass genau hier das Ziel liege. Man wolle in einen Dialog treten, um Lösungsansätze und Beiträge im positiven Sinne zu liefern. " Aber natürlich wissen wir, dass wir weder einen nachhaltigen Beitrag zu irgendeiner Verteidigungspolitik liefern können, noch wissen wir, dass in unserer Konferenz zufälligerweise ein großer Friedensschluss stattfinden wird ", so Zinkann.

Was nach einer gewissen Demut klingt, ist jedoch der Versuch, aus einer Not eine Tugend zu machen: Eigentlich sollte nämlich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den "Preis des Westfälischen Friedens" bekommen. Dieser wird alle zwei Jahre vergeben, für dieses Jahr war Macron aber nicht zu haben, erst für Anfang 2024. So entstand die Idee, stattdessen eine Friedenkonferenz zu veranstalten.

"Extrem wichtige Personen da"

Reinhard Zinkann und Armin Laschet

Die solle in dieser brisanten Zeit eine Lücke füllen, erklärt Laschet. Und meint damit die sonstigen Treffen dieser Art: So liegen zum Beispiel die Konferenzen von München und Davos immer am Jahresanfang. Womit die Ambitionen unterstrichen sind: Geplant ist der Friedenspreis nämlich als jährlich wiederkehrendes Event, das wachsen soll. Laschet verweist auf den Beginn der Münchener Sicherheitstage, die auch erst in den 1960ern als kleine "Wehrkunde-Tagung" startete, bevor sie den heutigen, internationalen Stellenwert bekam.