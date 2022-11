Kinderkrankenhäuser am Limit

Normalerweise stehen auf der Kinder-Intensivstation in Bethel 15 Betten zur Verfügung. Am Wochenende können wegen Personalnot aber nur acht Kinder-Intensivpatienten betreut werden. Die Grippewelle schlägt momentan voll ein - mit dem Ergebnis, dass mehr Patienten auf weniger Personal treffen.

Kinderklinik in Paderborn ausgelastet

Letzteres liegt vor allen Dingen am Fachkräftemangel, aber auch an krankheitsbedingten Personalausfällen.

Die Kinderklinik St. Louise in Paderborn etwa bekommt mittlerweile vermehrt Anfragen von weiter weg, weil die Not offenbar überall groß ist. Doch auch die Klinik in Paderborn ist voll ausgelastet. Genauso wie die Kinderklinik in Minden.

