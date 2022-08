Brand eines Bielefelder Filmarchivs: Ursache geklärt

Laut dem Besitzer lagerten in dem Keller 10.000 historische Filme über Bielefeld und die Umgebung. Viele seien noch nicht digitalisiert gewesen, so der Besitzer des Medienarchivs Frank Becker. Nach Sichtung der ersten Fotos schätzt er den Schaden auf mindestens 500.000 bis 750.000 Euro. Sollte der Rauch alles in dem Archiv unbrauchbar gemacht haben, läge der Schaden bei 3 Millionen Euro, so Becker.

Evakuierung mithilfe von Fluchthauben

Durch die starke Rauchentwicklung waren mehrere Menschen zeitweise in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sie trauten sich nicht mehr durch den Rauch ins Freie zu laufen. Die Feuerwehr musste Fluchthauben zur Evakuierung der Menschen einsetzen. Diese erlauben es trotz starkem Rauch weiterzuatmen.

Verletzt wurde niemand. Die 19 Bewohnerinnen und Bewohner können jedoch vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Sie sind verqualmt und müssen zunächst gereinigt werden, sagt die Feuerwehr. Die Brandstelle ist von der Polizei beschlagnahmt worden.