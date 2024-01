"Karneval ist mehr": Karnevalsprinz besucht Kinderklinik in Siegen

Die Schülerinnen und Schüler der Schule der Siegener Kinderklinik hatten am Montag einen besonderen Tag: Zu Besuch waren ein echter Karnevalsprinz und ein Präsident. Dirk Schrage ist in dieser Session Karnevalsprinz in Schönau-Altwenden, und Michalo Koch ist der Präsident des Karnevalvereins.

Lachende Augen in der Klinikschule

Zu diesem Anlass sind alle verkleidet in die Schule gekommen: auch die Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem wurden die Klassenräume extra bunt geschmückt. Alle hatten sich auf den Besuch des Karnevalsprinzen vorbereitet.

Es sollte aber nicht nur gefeiert werden, sondern auch gelernt. Der Prinz und der Präsident erklärten den Schülerinnen und Schülern, was Karneval bedeutet.

Der Prinz und der Präsident erklärten die Karnevalskultur

" Der Karneval ist viel mehr als nur Bier trinken ", sagt Dirk Schrage. Karneval ist für den Prinzen eine wunderbare Tradition, die Menschen zusammenbringt und Freude verbreitet.

Kreativität für den guten Zweck

Zur Tradition gehört auch die Karnevalsmusik

Diese Freude wurde auch in den Bildern deutlich, die die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren gemalt haben. Dirk Schrage will die gemalten Bilder bei den anstehenden Karnevalsveranstaltungen in Schönau versteigern. Der Erlös soll dann der Schule zugutekommen.

Richtig Stimmung kam auf, als eine Band Karnevalsmusik anstimmte. Dazu wurde gesungen und Arm in Arm geschunkelt. Aber auch der Karnevalsprinz hatte noch etwas im Gepäck: einen Jutebeutel gefüllt mit vielen kleinen Geschenken und Kamelle.

Die durften die Schülerinnen und Schüler direkt durch den Klassenraum werfen, um die Bedeutung des Karnevals kennen zu lernen - eine Herzensangelegenheit für den Prinzen.

