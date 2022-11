Kampf um Mutter-Kind-Kurklinik geht weiter

Ein Ort, um neue Kraft zu tanken

Die Klinik Schanzenberg besteht seit 70 Jahren und ist die einzige ihrer Art in OWL . Müttern mit großen körperlichen und psychischen Belastungen und ihren Kindern bietet die Klinik in Horn-Bad Meinberg eine dreiwöchige Kur an. In dieser Zeit erleben die Mütter oft nach langem mal wieder eine Atempause, müssen sich nicht um ihren stressigen Alltag kümmern, ihre Kinder werden versorgt.

Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, pädagogische Fachkräfte – sie alle bemühen sich, dass das Angebot erhalten bleibt. Etwa 400 Mütter mit ihren Kindern kommen jährlich in das Haus am Schanzenberg. " Das alles aufzugeben, ist ein Armutszeugnis für unsere gesamte Gesellschaft ", erklärt Mitarbeiterin Ekaterini Vakirtzis.

Die Zeit rennt

Derzeit darf das Haus nur noch bis März 2023 belegt werden. Nach Auskunft der Arbeiterwohlfahrt finden noch Gespräche mit Übernahmekandidaten statt. Wenn die Verhandlungen platzen sollten, gebe es keine Zukunft für die Mutter-Kind-Klinik.