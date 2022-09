Die Vermissten sollen gegen 18 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kirmes nach Lünen gefahren sein und wollten von dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückkehren.

Beschreibung der Vermissten

Die Polizei hat Fotos und Beschreibungen der drei jungen Frauen veröffentlicht.

Vermisst werden die 16-jährige Denisa T. Sie ist 1,70 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Bekleidet war sie am Samstag mit einer braunen Hose und weißer Bluse und hatte außerdem eine weiße Handtasche dabei.

Die zweite Vermisste ist die17-jährige Suela S. Sie ist 1,74 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Sie hatte einen weißen Trainingsanzug und schwarze Schuhe an. Suela trägt eine Zahnspange.

Die jüngste der Vermissten ist die 15-jährige Anila S. Auch sie ist schlank, 1,72 Meter groß und hat hellbraune Haare. Sie trug einen schwarzen Pullover.

Letzter Kontakt per WhatsApp

Den letzten Kontakt zu den jungen Frauen gab es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr per WhatsApp. Laut Polizei bestiegen sie vermutlich gegen 22 Uhr einen Bus von Lünen in Richtung Bergkamen. In Bergkamen sollen sie bisher nicht angekommen sein.