Neue App "Integreat" hilft Zugewanderten im Alltag

Vielsprachig, immer aktuell und individuell auf die jeweilige Stadt oder den Kreis zugeschnitten - das ist die App "Integreat". Sie soll es für alle Beteiligten leichter machen - für die Mitarbeitenden der Kommunen, aber auch für die zugewanderten Menschen.

In mittlerweile über 25 Kommunen allein in NRW (und mehr als 100 in ganz Deutschland) kommt "Integreat" zum Einsatz. Wer ankommt, soll sich durch die App schneller zurechtfinden. Die Startseite ist klar gegliedert, Symbole statt viel Schrift: Wohnen, Gesundheit, Arbeit - alles möglichst simpel.

Weniger 1:1-Betreuung, aber Pflegeaufwand für die App

App-"Pflege": Mit einmaligem Einsatz mehr Menschen erreichen.

Vor einem Monat hat das Team des Kommunalen Integrationsdienstes die App für den Kreis Warendorf freigeschaltet. Für sie ein Quantensprung in der Beratung neu zugewanderter Menschen, sagt Eva Münstermann: " Das Besondere ist, dass die App Informationen in elf Sprachen liefert. Sie ist immer aktuell und bietet Links zu Beratungsstellen, Behörden und Veranstaltungen. "

Damit "Integreat" so up to date ist, müssen die Kommunen sie gut pflegen. Auch das macht Arbeit. Aber der Effekt sei größer: Ob man in einem Einzelgespräch etwas erkläre oder die Information einmalig in der App bereitstelle und sie so jeden Nutzenden erreicht, sei ein großer Unterschied in Sachen Kosten-Nutzen-Rechnung.

In über 100 Städten und Kreisen im Einsatz

Im Münsterland hilft bei der Einführung, dass die App schon erprobt ist. Einer ihrer Entwickler ist Daniel Kehne, Chef einer Gemeinnützigen IT-Gesellschaft in Augsburg. Er stammt selbst aus dem Kreis Warendorf und ist sich sicher: " Auch hier wird sich 'Integreat' schnell durchsetzen. "

Oleksandr Dymytriiev hätte vor zwei Jahren auch gern so einen digitalen Helfer gehabt.