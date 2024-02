Wer den stinkenden Brief an das Integrationsforum in Münster geschickt hat, ist nicht bekannt. Auf dem Umschlag ist als Absender das Fachhochschulzentrum der FH Münster angegeben.

Als der Päsident der Fachhochschule, Frank Dellmann, davon erfährt, kann er es nicht glauben. Er ist fassungslos und sagt, dass der Brief nicht von der Fachhochschule kommen kann. Das sei schon am Stempel des Briefes zu erkennen. Der wahre Absender wollte es vermutlich so aussehen lassen, als wäre der Brief von der FH verschickt worden. "Jemand wollte unserer Institution damit schaden" , vermutet Dellmann.

Auch Fachhochschule stellt Strafanzeige

Die Hochschule hat dem Flüchtlingshilfe-Verein juristische Unterstützung angeboten und ebenfalls Strafanzeige gestellt. Der FH -Präsident verurteilt die ganze Aktion scharf: "Von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit jeglicher Art distanzieren wir uns ausdrücklich!" Die Hochschule stehe für Toleranz, Vielfalt und Offenheit.

Verein will sich nicht einschüchtern lassen

Brigitte von Schoenebeck und Jörg Rostek erstatten Anzeige