Großeinsatz Polizei: Reinigungskräfte fühlten sich in Schule bedroht

Gegen 16.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Nach bisherigen Erkenntnissen hörten zwei Reinigungskräfte der Gesamtschule in Linnich in dem Gebäude Geräusche. Anschließend nahmen sie den Schatten einer Person wahr.

Beide flüchteten in eine Toilette und schlossen sich ein. Danach – so ihre Schilderungen – soll es zu einem lauten Knall gekommen sein. Die Reinigungskräfte riefen in ihrer Not einen Familienangehörigen an, der zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Schulgebäudes war.

Weiträumige Suche nach möglichem Täter

Die Einsatzkräfte vor Ort

Am Abend suchte die Polizei rund um das Schulgebäude nach einem möglichen Täter. Unter anderem wurde eine Drohne eingesetzt und auch ein Hubschrauber. Polizisten mit Maschinengewehren standen vor der Schule.

Nur 100 Meter weiter – auf dem Sportplatz – trainierte derweil ein Fußballverein. "Die Lage sei sehr diffus gewesen ", erklärte ein Polizist dem WDR . Auch das Schulgebäude selbst wurde durchsucht – ohne Erfolg.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Insgesamt wirkte an diesem Abend – bis auf die vielen Polizeiautos – alles ganz normal rund um die Schule. Die Polizei beendete gegen 23 Uhr ihren Einsatz. Für die Bevölkerung , so ein Polizeisprecher, habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.