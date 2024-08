Inklusion als Lösung für den Fachkräftemangel?

Kosten werden übernommen

Die Firma baut eine Eingangsrampe und ein Behinderten- WC , installiert elektrische Türöffner und einen Lift im Treppenhaus. Die Kosten werden von der Agentur für Arbeit übernommen. " Wir würden es jederzeit wieder tun ", sagt Ralf Schwarzkopf. Ein Beispiel für gelungene Inklusion.

Die Messe im Parktheater Iserlohn soll zeigen, dass Inklusion am Arbeitsplatz möglich ist, wenn man nur will. Es gibt Vorträge zu Förderungsmöglichkeiten. Und an den Ständen werden Hilfsmittel vorgestellt, die es behinderten Menschen ermöglichen, ganz normal zu arbeiten.

Einsatz in IT und Industrie

Diese Computermaus kann mit Bewegungen des Mundes gesteuert werden.

So geht es unter anderem um Bedienungshilfen für Computer. Gezeigt wird eine Maus, die durch kleine Bewegungen des Mundes gesteuert werden kann. Außerdem wird die sogenannte "Eye-Tracking-Technologie" vorgestellt. Die Maus fährt dabei automatisch zu dem Punkt, den der Benutzer gerade anschaut.

Am Stand der RWTH Aachen steht ein sogenannter "Cobot": Ein Roboterarm, der mit Hilfe von nur zwei Knöpfen und einem Joystick gesteuert wird. Beim Autobauer Ford arbeiten am Standort Köln so schon seit Jahren mehrere Menschen mit Schwerbehinderung in der Qualitätskontrolle.

Lösung für den Fachkräftemangel

Inklusionsmöglichkeiten gibt es also viele. Und Özgür Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbandes, sagt bei der Messe, dass die Unternehmen sie in Zukunft auch nutzen sollten: " Wir sprechen alle über den Arbeitskräftemangel. Und hier sind Potentiale, die wir gemeinsam nutzen sollten ."

Unsere Quellen: