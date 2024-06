Mehr Inklusion: Michael Außendorf will gleichberechtigt am Leben teilhaben

Eigene Wohnung ist ein Stück Selbstständigkeit

Wenn Michael Außendorf nicht auf der Arbeit ist, ist er zum Beispiel in seiner eigenen Wohnung. Die gehört zum Jacob-Meyersohn-Wohnverbund der Caritas in Rheine. In seinen eigenen vier Wänden lebt Michael Außendorf allein. Er versorgt sich selbst, kocht und putzt. Für ihn ist das ein Stück Selbstständigkeit.

Es gefällt mir gut alleine zu wohnen und zu machen was ich will. Michael Außendorf

Hilfe von Nachbarn und Heilerziehungspfleger

Manchmal hat Michael Außendorf auch Kontakt zu seinen Nachbarn. Zum Beispiel wenn er seinen Schlüssel vergessen hat. Außerdem bekommt er regelmäßig Besuch von seinem Heilerziehungspfleger Leon Kalter. Der unterstützt ihn in Situationen, in denen Außendorf Hilfe braucht.

Heilerziehungspfleger Leon Kalter und Michael Außendorf

"Wir gehen zusammen einkaufen und ich achte darauf, dass auch für die Diabetes die richtigen Lebensmittel besorgt werden" , erzählt Leon Kalter. Auch bei Behördengängen oder Arztbesuchen braucht Michael Außendorf Unterstützung. Manchmal planen die beiden auch Freizeitaktivitäten zusammen.

Michael Außendorf will teilhaben am gesellschaftlichen Leben

Einmal in der Woche geht Michael Außendorf zum Kegeln oder Radfahren. Am Wochenende besucht er seinen Bruder im Nachbarort. Viel Zeit verbringt der Motorsportfan aber auch allein. "Am meisten mit der Konsole. Ansonsten schaue ich Fernsehen oder gehe in die Stadt, wenn was los ist."

Für Leon Kalter ist Michael Außendorf ein positives Beispiel dafür wie Menschen mit einer Behinderung an der Gesellschaft teilhaben können. "Er ist aktiv. Zum Beispiel im Schützenverein in seinem Heimatort. Und auch über seinen Bruder ist er prima am gesellschaftlichen Leben beteiligt."

