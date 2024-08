Kaum inklusive Spielplätze im Ruhrgebiet

Fast 80 Prozent der Spielplätze ungeeignet

Der WDR hat stichprobenartig in Städten im Ruhrgebiet angefragt. Es zeigt sich, dass es auch in anderen Städten bisher nur wenige vollumfänglich inklusive Spielplätze gibt. Städte wie Witten, Schwelm, Wetter und Bochum bilden Ausnahmen.

Bundesweit sieht es ähnlich aus. Im vergangenen Jahr haben die "Aktion Mensch" und das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport eine Studie herausgebracht und dafür tausende Spielplätze begutachtet. Das Ergebnis: Fast 80 Prozent der Spielplätze in Deutschland sind nicht so gestaltet, dass Kinder mit Behinderung sie nutzen könnten.

Hohe Kosten für inklusive Spielgeräte

Bernd Niehaus vom Verein Rolli Rockers Sprösslinge ist wütend darüber: " Alle Kinder haben das Recht zu spielen. Jede Stadt hat eigentlich die Pflicht, was auch im Gesetz steht, dass auch Kinder mit Einschränkungen dort spielen können."

Inklusives Spielgerät im Lutherpark Witten

Manche Städte, wie zum Beispiel Witten und Marl, haben einzelne inklusive Spielgeräte. Die meisten Städte schrecken wegen der hohen Kosten zurück. Die Stadt Waltrop schreibt auf WDR-Anfrage: " Da reine inklusive Spielgeräte mit dazugehörigem Fallschutz in der Anschaffung hochpreisig sind, können diese oftmals nur im Rahmen von Fördermaßnahmen angeschafft werden ." Einen inklusiven Spielplatz gibt es dort noch nicht.

Umdenken bei den Städten?

Die Stadt Waltrop hat allerdings ein passendes Förderprogramm gefunden, um den Spielplatz "Am Stutenteich" umzubauen: " Hier wird besonders darauf geachtet, dass die neuen Geräte von Rollstuhlfahrern genutzt werden können. "

Es scheint sich ein Umdenken anzubahnen. Einige Städte antworten, dass sie konkrete Pläne für den Bau eines inklusiven Spielplatzes haben. In Duisburg befindet sich die Anlage "Am Ingenhammshof" in Obermeiderich in Umbauplanung, in Recklinghausen sei man in ersten Gesprächen mit Kooperationspartnern und in Oberhausen soll auf dem Spielplatz an der Glasstraße im nächsten Jahr ein inklusiver Spielturm mit akustischen und taktilen Elementen errichtet werden, bevor auch die Wasseranlage umgebaut wird.

Bis es flächendeckend Spielplätze für alle gibt, müssen Mika und sein Vater also noch warten. Bis dahin hilft aber jedes einzelne Spielgerät.

