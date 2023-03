Karussell-Panne in Halle: Feuerwehr muss Fahrgäste befreien

Der Schreck dürfte den 24 Fahrgästen ordentlich in die Knochen gefahren sein: Während der Fahrt hatte das Kettenkarussell auf einer Kirmes in Halle eine Panne. Ein langsames Absenken der Anlage war nicht mehr möglich. Für die Fahrgäste in luftiger Höhe bedeutete das: Sie mussten eine ganze Weile warten, bis sie wieder glücklich am Boden angekommen waren.