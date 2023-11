Komplizierte Löscharbeiten: Feuer in Bielefelder Textilwerk

Weißer Rauch liegt über dem Firmengelände des Bielefelder Textilwerks Delius. Ab und zu schlagen noch Flammen oben aus der Produktionshalle, aber von dem Feuer selbst ist am Donnerstagnachmittag nicht mehr viel zu sehen. 1.000 Quadratmeter Dachfläche standen am Vormittag in Flammen. Offenbar ist eine Beschichtungsanlage in der Produktionshalle in Brand geraten. 120 Feuerwehrleute sind vor Ort.

Löschwasser erreicht Flammen nicht

Wegen der Dachkonstruktion ist es für die Feuerwehr sehr kompliziert, den Brand zu löschen. Denn der alte Dachstuhl brennt von innen heraus, aber von oben und unten ist das Dach gut isoliert. Das heißt: Das Wasser kommt nicht an das Feuer ran.

Deshalb muss die Feuerwehr aktuell erfinderisch werden. Ihre Idee: Das Dach an einer anderen Stelle aufsägen und dort Löschschaum rein pumpen. So möchten sie das Feuer endlich löschen, das bereits seit dem Donnerstagmorgen in der Produktionshalle lodert. Ein Schornstein droht wegen des Feuers einzustürzen.

Giftige Dämpfe befürchtet

Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr kann nicht ausschließen, dass giftige Dämpfe austreten. Die Einwohner sollen daher Fenster und Türen geschlossen halten. Bis der Brand endgültig gelöscht ist, könnte es noch bis zum Freitagmorgen dauern, schätzt die Feuerwehr.

Über dieses Thema berichten wir auch im Radio auf WDR2 in der Lokalzeit OWL.