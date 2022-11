Gefesselt im Wald: 13-Jährige aus Ostbevern wieder zu Hause

Stand: 16.11.2022, 14:48 Uhr

Das 13-jährige Mädchen, das am Dienstag bewusstlos und an den Händen gefesselt in einem Wald in Ostbevern gefunden wurde, ist bereits seit Dienstagabend wieder zu Hause. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor ist die 13-Jährige im Krankenhaus behandelt worden.