Internationales Alphorntreffen am Rande des Sauerlandes

Das Bibertal in Rüthen am Rande des Sauerlandes hat zwar nicht viel mit den Schweizer Bergen zu tun - aber immerhin klingt es hier an diesem Wochenende so. Bis Sonntag ist der tiefe und weiche Klang der Alphörner zu hören: mal wird in Gruppen gespielt, mal verteilen sich die die Musiker im Rüthener Wald und von allen Seiten sind dann die meterlangen Hörner zu hören. Mehrere hundert Zuschauer verteilen sich auf der Freiflläche mit romantischem Bachlauf und den ersten Hügeln im Hintergrund.

Eine Blockflöte wäre praktischer gewesen

Beim großen Zusammenspiel haben 44 Musikerinnen und Musiker ihre meterlangen Blassinstrumente ausgepackt. Eine von ihnen ist Kerstin Clevers aus Mettmann. Den Spruch, dass eine Blockflöte wohl praktischer gewesen wäre, hört sie immer wieder. So auch an diesem Tag, als sie ihr fast vier Meter langes Instrument auf der Schulter ins Bibertal trägt.

"Beim Spielen bekommt man Gänsehaut" Kerstin Clevers

Das sei aber kein Problem: " Man kann es ja in der Mitte teilen," lacht sie. Das besondere am Alphorn: Es klinge so schön. "Man bekommt Gänsehaut, wenn man es hört und man bekommt Gänsehaus, wenn man es spielt," erklärt sie. Das sehen an diesem sonnigen Nachmittag viele so. Es wird gelacht, dann wieder fachgesimpelt, wenig später wieder Musik gemacht.

Internationales Alhorntreffen soll Tradition werden

Musikerinnen und Musiker beim Alphorntreffen

Das sehen hier viele so. Vom Publikum gibt es nach jeder Vorführung reichlich Applaus - und auch für die Alphornbläser ist es etwas besonderes, mal in ganz großer Runde zu spielen. "Unser Hobby ist speziell, da freut man sich , so viele Gleichgesinnte zu treffen," sagt ein Teilnehmer aus Bayern.

Dass das "Internationale Rüthener Alphorntreffen" am Rande des Kreises Soest stattfindet, hat die Alphorn-Szene einer besonders aktiven Gemeinschaft zu verdanken. Hier gibt es verschiedene Gruppen, die gemeinsam Alphorn spielen. Das ist auch Hubert Hense zu verdanken. Der Rüthener spielt und baut Alphörner und hat sich damit in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Sein Wunsch ist es, dass er und die vielen Mitstreiter es schaffen, dass das "Internationale Rüthener Alphorntreffen" hier alle zwei Jahre stattfindet