Die Westfalen bleiben damit nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Jahn Regensburg, der in seinem Heimspiel gegen Dynamo Dresden über ein Remis nicht hinauskam (1:1). Nach einem Preußen-Sieg hatte es indes zunächst in Köln nicht ausgesehen. Bereits nach drei Minuten jubelten die Gastgeber.

Handles Flanke segelt ins Preußen-Tor

Ein zu kurz geratener Klärungsversuch von Alexander Hahn am eigenen Strafraum landete bei Jonah Sticker, der über rechts an die Grundlinie ging und halbrechts auf Simon Handle ablegte. Dessen eigentlich als Flanke gedachtes Abspiel segelte über Preußen-Torwart Max Schulze Niehues hinweg ins Tor.

In dieser Situation schienen die Gäste noch nicht richtig auf dem Platz zu sein. Von dem frühen Schock erholten sich die Westfalen nur langsam. Doch nach einer Viertelstunde übernahm Münster mehr und mehr das Kommando auf dem Platz und näherte sich dem Kölner Tor immer mehr an.

Marseiler nutzt Konfusion im Preußen-Strafraum

Doch als die Preußen immer besser ins Spiel fanden folgte der nächste Rückschlag: Erneut war die SCP-Abwehr nach einem langen Ball in die Münsteraner Hälfte nicht auf dem Posten.

Der auffällige Seok-ju Hong setzte sich auf der rechten Seite durch, der Ball landete auf Umwegen bei Luca Marseiler. Der will aus elf Metern zentraler Position eigentlich abspielen, doch sein Zuspiel prallte von einem Preußen-Bein wieder zurück, so dass er selbst auf das Tor schoss und zum 2:0 traf (24.).

Grodowski vergibt, Koulis macht es besser

Sascha Hildmanns Team mühte sich weiter um Offensivaktionen, doch häufig agierten die Gäste zu hektisch. Ergaben sich doch Torchancen, fehlte die Präzision im Abschluss - so bei den Chancen von Malik Batmaz (26.) und Marc Lorenz (34.). Die beste Gelegenheit vergab Joel Grodowski, als er frei vor Viktoria-Keeper Ben Voll über das Tor schoss (40.).

Doch Münster kämpfte unermüdlich weiter und kam immer besser in die Partie. Kurz vor der Pause dann der verdiente Anschlusstreffer: Ein Lorenz-Zuspiel landete am Kölner Fünf-Meter-Raum, wo Niko Koulis zur Stelle war und zum 1:2 aus Preußen-Sicht einköpfte (45.).

Viktoria erneut mit Frühstart

Doch die Gäste mussten auch in Hälfte zwei ein frühes Gegentor verkraften. Eine an sich eher harmlose Hereingabe von der linken Seite landete bie Marseiler, der sich aus zwölf Metern zentraler Position durchsetzte und zum 3:1 einnetzte (48.).

Umstrittenes Anschlusstor

Die Münsteraner antworteten wütend, nur kurze Zeit später senkte sich ein Batmaz-Distanzschuss nur auf die Latte (51.). Nach einer Lorenz-Ecke gelang das Anschlusstor - wenngleich es auch ein umstrittener Treffer war. Lorenz zog die Ecke von rechts vor das Tor, Kölns Torwart Ben Voll faustete sich den Ball ins eigene Tor.

Direkt vor ihm im Fünf-Meter-Raum ging aber auch Batmaz sehr nah vor Voll zum Ball. Der Keeper reklmierte Torwartbehinderung, doch Schiedsrichter Felix Bickel zeigte auf den Mittelpunkt. Lorenz wurde trotz der verunglückten Voll-Abwehr als Torschütze geführt.

Hahn macht Fehler wieder gut - 3:3

Die Gäste wollten nun unbedingt das dritte Tor. Vergaben Batmaz (67.) und Grodowski (69.) noch zwei gute Chancen, machte es Alexander Hahn kurz darauf besser. Nach einer Ecke köpfte er aus fünf Metern zum 3:3 ein (69.) und machte dabei seinen Fehler, der zum ersten Kölner Tor geführt hatte, wieder gut.

Koulis und ter Horst drehen die Partie

Nun war die Partie ein echtes Fußball-Spektakel. Beide Teams agierten weiterhin mit hohem Tempo und viel Einsatz. Zwar hatten sich auf beiden Seiten über die gesamte Partie defensive Schwächen gezeigt. Dadurch aber blieb es unterhaltsam und spannend.

Erneut war es ein Lorenz-Standard, der zum Tor führte. Noch leicht abgefälscht landete der Ball auf dem Kopf von Koulis, der zum 3:4 einnickte - die Partie war gedreht (84.). Für die Entscheidung sorgte Jano ter Horst, der nach einer Flanke von - na, von wem wohl? - Marc Lorenz über Umwege an den Ball kam und aus fünf Metern den Deckel drauf machte (89.).

Am Ende gewannen die Preußen verdient, da sie mit unbändigem Willen der drohenden Niederlage entgegentraten und die Viktoria mit zunehmender Spieldauer immer mehr den Spielfaden verlor.

Köln in Ulm, Münster gegen Saarbrücken

Für die Viktoria geht es am Samstag weiter mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter SSV Ulm (14 Uhr). Die Preußen treten tags darauf in eigener Arena zum Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken an (13.30 Uhr).