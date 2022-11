50 Jahre Schwulenbewegung in Bielefeld

Vor genau 50 Jahren, am 30. November 1972, gründete Detlef Stoffel, damals Soziologie-Student an der Bielefelder Universität, mit Mitstreitern die erste schwule Emanzipationsgruppe in der Stadt – die „Initiativgruppe Homosexualität Bielefeld“ ( IHB ). " Emanzipiert Euch! Wir wollen raus aus der Isolation, unsere Lage begreifen, uns selbst befreien ", hieß es im Gründungsaufruf.

Demos und Aktionen

Demos, Selbsterfahrung, Filmprojekte: Mit vielfältigen Aktionen setzten sich die Mitglieder in den folgenden Jahren für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Homosexuellen ein. Sie gingen auf die Straße, beteiligten sich an Aktionen gegen den Paragrafen 175, der erst 1994 endgültig abgeschafft wurde. Bis 1969 war gleichgeschlechtlichenr Sex in Deutschland strafbar.