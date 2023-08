375 Jahre Westfälischer Frieden: Hamm sendet Signal für Frieden

Lehren für den Ukraine-Krieg

Bei dem halbtägigen Symposium am Sonntag ging es daher auch viel um das Jetzt. Zum Auftakt wurde die Europahymne gespielt. Das Thema Europa und europäischer Zusammenhalt spielten immer wieder eine Rolle. Auch bei einer offenen Podiumsdiskussion, unter anderem mit Hamms Oberbürgermeister Marc Herter ( SPD ) und den Landesministerinnen Ina Scharrenbach und Dorothee Feller (beide CDU ).

Alexander Tillmann aus dem Publikum verwies in einer Frage ans Podium auf die nordrhein-westfälische Landesverfassung. Darin sei auch die Friedenserziehung in den Schulen verankert. Er sieht einen Ansatzpunkt, bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für Toleranz und Demokratische Werte auszubilden. Schulministerin Feller stimmte zu. "Demokratie muss für Schülerinnen und Schüler erfahrbar sein. Da können wir noch besser werden ", so die Ministerin.

Der aktuelle Krieg zwischen Russland und der Ukraine war neben den Lehren aus dem Westfälischen Frieden immer wieder Thema. Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Schumm sprach ein Grußwort und Marc Herter kündigte eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine an. Münsters Oberbürgermeister Lewe forderte aber auch Gespräche mit russischer Seite. "Irgendwie müssen wir wieder miteinander sprechen. Sonst beginnt als nächstes der Hass der Völker ", so Lewe ( CDU ).

Westfälischer Friede war nur mit Verhandlungen erreichbar

Er hoffe auf zivilgesellschaftliche Gruppen in Russland, über die man in Kontakt bleiben könne. Und Bundespräsident Wulff verurteilte den Krieg, hob aber auch hervor, dass der Westfälische Frieden 1648 ein Friede durch Verhandlung gewesen sei. In der Ukraine müsse das aber von den Ukrainnerinnen und Ukrainer ausgehen.

Mit dem Westfälischen Frieden legten die Menschen nicht nur einen Krieg bei, sie hätten auch Vielfalt vereint – Konfessionsgrenzen überwunden. Christian Wulff zog daraus Lehren für die Gegenwart. Er appellierte an die jungen Menschen im Saal: Es sei die Aufgabe dieser Generation aufzupassen, dass Nationalismus auf seinem Vormarsch gestoppt werde. " Diesen Anfängen müssen wir uns viel entschlossener entgegenstellen ", so Wulff.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe hielt ein flammendes Plädoyer für einen Wettstreit der demokratischen Parteien, um Demokratieverdrossenheit und extremistische Parteien klein zu halten – das Publikum bestätigte ihn darin mit lautem Applaus.

Symbolische 375 als Apell