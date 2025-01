Es ist ein Bauprojekt mit vielen Herausforderungen. Denn die Baustelle ist mitten in der Innenstadt. Allein der logistische Aufwand und die Abstimmung der einzelnen Gewerke ist riesig, wie Projektleiter David Würfel sagt. Dazu kommt das nass-kalte Wetter.

Es ist herausfordernd, aber es macht auf jeden Fall auch den Reiz aus und auch den Spaß. Und genau den Zeitrahmen haben wir eben halt vorgegeben bekommen, und wir sind auch zuversichtlich und guter Dinge, dass wir den einhalten. David Würfel, Projektleiter bei der Deutschen Bahn

Gerade einmal gut einen Monat haben Würfel und sein Team Zeit, um die Bauarbeiten abzuschließen. Sie sind Teil eines Großprojektes am Wehrhahn. Vergangenes Jahr wurde das alte Bahnhofsgebäude abgerissen. Bis 2027 soll es neu gebaut werden.

Die Basis dafür ist eine neue Bodenplatte auf der Brücke über den Schienen. Weil die in die Jahre gekommen ist und das Gewicht des neuen Bahnhofsgebäudes auch halten muss, werden die Betonstützen an der Brücke verstärkt.

Eine weitere Baustelle in Düsseldorf

Der komplette Betonvorsprung wird in Kleinteilen abgebaut.

Allein von der Sperrung am Wehrhahn auf der Strecke von Düsseldorf in Richtung Duisburg sind Zehntausende Pendler betroffen. Mehrere Regionalexpresse und S-Bahnen fallen aus. Busse fahren stattdessen.

Im Düsseldorfer Stadtteil Rath wird an einer Brücke gearbeitet. In der Eisenbahnüberführung Rather Broich wird das Brückenlager erneuert. Die Bahn will mit den Bauarbeiten " für einen weiterhin zuverlässigen und stabilen Betrieb" auf den viel befahrenen Eisenbahnstrecken in Düsseldorf sorgen. Ende Februar soll auf beiden Baustellen alles fertig sein.

Das nächste wirklich große Projekt bei der Bahn steht in diesem Jahr dann auch noch an. Zwischen Dortmund und Essen werden Gleise erneuert und teilweise in Bochum für den RRX ausgebaut. Dafür halten dann zwischen dem 28. Februar und dem 25. April und dem 5. September und dem 31. Oktober keine Züge in Bochum.

