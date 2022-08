Kaum Wohnungen für Flüchtlinge im Münsterland

Weiter Unterbringung in Turnhalle

Meist leben die Geflüchteten länger in Notunterkünften als geplant

In der Zweifachturnhalle in Telgte sind aktuell über 70 Geflüchtete untergebracht. Sie kommen hauptsächlich aus der Ukraine, aber auch aus Syrien und Afghanistan. Die Geflüchteten leben mit ihren Familien in Kabinen, die durch Bauzäune abgetrennt sind. Sanitär- und Waschräume teilt man sich hier und täglich bringt ein Caterer Mittagessen vorbei.

Die Turnhalle soll nur eine kurzfristige Lösung sein, bevor die Familien in eigenen Wohnungen untergebracht werden. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. Ähnliche Erfahrungen machen auch viele Flüchtlinge in anderen münsterländischen Städten und Gemeinden.

Wenig Wohnraumangebote

Knapper Wohnraum und langwierige Baugenehmigungsverfahren erschweren die Wohnungssuche. Stefanie Münsterkötter, Leiterin des Sozialamts in Telgte erklärt: " Wohnungen sind sehr knapp und sehr teuer, sodass unsere Geflüchteten kaum Wohnraum finden und die 95 Wohnungen, die wir angemietet haben, bereits alle voll sind. "

Telgte plant weitere Unterkünfte

Eine weitere Turnhalle soll bald bezugsfertig sein

Anfang September soll eine weitere Turnhalle für Geflüchtete einzugsbereit sein. Zusätzlich ist eine Wohncontaineranlage in Planung. Eine gibt es bereits am Waldschwimmbad. Doch bis alle Geflüchteten wie Samira und ihre Familie in eigenen Wohnungen untergebracht sind, wird es wohl noch eine Weile dauern.