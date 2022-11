Tatverdächtiger nach Gewaltverbrechen in Warendorf ermittelt

Nach den Ermittlungen der Polizei soll der 30-Jährige die junge Frau am Mittwochmorgen vor ihrer Wohnung abgefangen und sie mit einem Messer bedroht haben. Dann habe er sie in ihrer Wohnung vergewaltigt und getötet. Mit ihrer EC-Karte soll der Tatverdächtige danach Geld vom Konto der Frau abgehoben haben. Handy und Portemonnaie der Toten waren an einem Steinbruch in Ennigerloh gefunden worden.

Haftbefehl wegen Mordes

Staatsanwalt Botzenhardt vermutet den Tatverdächtigen im Ausland

Am Sonntagabend wurde gegen den Ennigerloher Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes, der Vergewaltigung und des Raubes mit Todesfolge erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Verdächtige ist flüchtig. "Den Ermittlern liegen Hinweise dafür vor, dass sich der Tatverdächtige im europäischen Ausland befindet", so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

