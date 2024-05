" Ich war 20 Jahre alkoholabhängig, von illegalen Drogen war ich sieben Jahre abhängig, Ecstasy, Amphetamine, Heroin. " Hermann Wenning erzählt an der Sekundarschule an der Berkel in Vreden aus seinem Leben.

Maja Wissing fände ein Fach "Leben" gut

" Ich fand es voll überraschend, dass es mit einem Bier anfangen kann und so krass werden kann ." Maja Wissing ist Schülerin an der Sekundarschule. Zusammen mit ihren Mitschülern aus der Jahrgangsstufe 8 hat sie den Vortrag von Hermann Wenning angehört.

"Ich war 20 Jahre drauf"

Der 60-Jährige wird seit vielen Jahren nach Vreden eingeladen, um über sein Leben zu berichten – über die Jahre seines Lebens, in denen er, wie er selbst sagt, "drauf" war.

"Ich bin der absolute Experte zu dem Thema." Hermann Wenning

Ehemaliger Alkohol- und Drogenabhängiger

Alkohol gehört immer dazu

Aufgewachsen ist Wenning in Legden, wohlbehütet auf einem Bauernhof. Doch so wohlbehütet das Leben war, gab es genügend Anlässe, Alkohol zu trinken. Egal ob Schützenfeste, Landjugendfeiern oder das Fußballtraining – Alkohol gehörte und gehört nach wie vor dazu. Bereits mit 17 Jahren war Wenning abhängig, erst von Alkohol, später von Drogen. Das führte zur Kriminalität und brachte ihn schließlich ins Gefängnis.

Über diese Zeit hat er einige Bücher geschrieben und besucht regelmäßig Schulen, denn er möchte Jugendliche aufklären über die Gefahren. Dennoch hat er den Eindruck, dass solche Themen viel zu wenig Raum einnehmen in den Schulen. Darum hat er in mehrere Landtage wie etwa in Düsseldorf eine Petition eingebracht: Er möchte ein neues Schulfach einführen, das Schulfach "Leben", in dem es nicht nur um Drogen gehen soll, sondern auch um Mobbing, Gewalt, Medien, Essstörungen.

"Auf einmal ist man drin"

"Es ist krass, wie schnell man drin ist“, findet Schüler Anton Geling.

Damit, so meint er, wäre nicht nur dem einzelnen Jugendlichen, sondern auch der Gesellschaft geholfen, denn " wir haben acht Millionen Abhängige, die fehlen als Fachkräfte, Menschen die krank sind, können nicht in die Kassen einzahlen ." Dennoch gebe es einige Schulen, in denen solche Themen gar nicht oder kaum besprochen werden. Auch viele der Achtklässler halten ein solches Fach für sinnvoll. Auch der 14-jährige Anton Geling, denn Wennings Vortrag hat ihm deutlich gemacht, wie schnell man abhängig werden kann: " Auf einmal ist man drin und kommt auch nicht wieder raus. "

Mehr in Prävention investieren

Hermann Wenning hat es geschafft, der Sucht zu entkommen, doch er kennt viele, bei denen es anders lief. Umso wichtiger sei es, mehr in Prävention zu investieren und vor allem mehr in Schulen darüber zu sprechen, denn das könne Leben retten: " Es ist noch nie jemand daran gestorben, dass er den Dreisatz nicht gerafft hat, aber 80 Prozent der Alkoholabhängigkeiten enden tödlich. "

