Umgebauter Jahnplatz in Bielefeld wird eröffnet

Zwei Jahre wurde an Bielefelds zentralem Platz gebaut: neue Verkehrsführung, neue Bushaltestellen, neue Rad- und Fußwege. Die Kosten: über 27 Millionen Euro und damit doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Das hat zum einen mit der üblichen Teuerung beim Bau und den Baustoffen zu tun, zum anderen sind die Preise aufgrund der längeren Bauzeit zusätzlich in die Höhe gegangen.

Millionen an Fördergeldern

Trotzdem wird die Umgestaltung des zentral gelegenen Innenstadtplatzes am Wochenende gefeiert. Als Vertreterin des Landes, das den Umbau durch Fördergelder in Millionenhöhe mitfinanziert hat, wird die stellvertretende Ministerpräsidentin und NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur in Bielefeld erwartet.

Kritik an Verkehrsführung

Viele Bürgerinnen und Bürger sind mit dem Ergebnis aber nicht wirklich zufrieden, auch Lokalpolitiker halten die neue Verkehrsführung für unübersichtlich. Das hat damit zu tun, weil es häufig keine Trennung der Strecken für Fuß- und Radfahrer gibt.