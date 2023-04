Emsdetten verzichtet auf verkaufsoffenen Sonntag

Verkaufsoffener Sonntag " wenig sinnvoll "

Für die Stadt Emsdetten wäre es der insgesamt fünfte verkaufsoffene Sonntag im laufenden Jahr gewesen - und sehr spontan geplant. Dabei gibt es laut Gesetz deutlich strengere Kriterien. Beispielsweise dürfen nur die Geschäfte öffnen, die an der Kirmes liegen, also einen direkten Bezug zu der Veranstaltung haben. " Vor diesem Hintergrund dürften zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt nicht öffnen, so dass ein verkaufsoffener Sonntag wenig sinnvoll erscheint " heißt es in einer Stellungnahme der Stadt Emsdetten.

Stadt verzichtet freiwillig

Nur knapp eine Woche nach der angedrohten Klage hat sich die Stadt also freiwillig dazu entschieden, auf einen fünften verkaufsoffenen Sonntag zu verzichten. Ein drohendes Gerichtsverfahren ist damit jetzt hinfällig.