Erstes Denkmal für ehemalige Verschickungskinder

Manche Kinder waren erst drei Jahre alt, als ihre Eltern sie zum Bus oder zum Zug gebracht haben. Eigentlich sollte der Kuraufenthalt die Gesundheit der Kinder verbessern. Sie hatten chronische Atemwegserkrankungen oder waren untergewichtig. Aber statt gesund kamen viele traumatisiert nach Hause. Betroffene berichten unter anderem, dass sie geschlagen wurden, unter Zwang essen mussten, nachts nicht auf die Toilette durften und es gab auch sexuelle Übergriffe.

"Wundmal" steht im Kurpark

Der Gedenkstein "Wundmal" im Kurpark von Bad Sassendorf

Bad Sassendorf im Kreis Soest war, nach jetzigem Forschungsstand, der größte Kinderkurort in Nordrhein-Westfalen. Genau hier steht seit heute das erste offizielle Denkmal in NRW . Es soll an die leidvolle Geschichte vieler Verschickungskinder erinnern. Geschaffen wurde es von der Künstlerin Heike Fischer-Nagel. Sie war selber ein Verschickungskind.

Traumatisierender Kuraufenthalt

In der meist sechs Wochen dauernden Kur ohne Eltern wurden viele Kinder gequält. Erst Jahrzehnte später fangen viele an, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Betroffene berichten zum Beispiel, dass sie zum Essen gezwungen wurden. Diejenigen, die sich weigerten, wurden mit dem Kopf ins Essen gedrückt wurden. Wenn sie sich übergeben haben, mussten sogar ihr Erbrochenes essen. Moor- und Solebäder waren oft so heiß, dass sich die Kinder Verbrennungen zuzogen.

In der Nacht herrschte striktes Toilettenverbot. Wer das nicht aushielt, wurde in einen dunklen Lagerraum gesperrt oder musste stundenlang mit nackten Füßen in der Ecke stehen. Den Betreuerinnen soll es egal gewesen sein, dass dabei Extremente an den Beinen herunterflossen.