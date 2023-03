Verschickungskinder: Runder Tisch soll Misshandlungen aufklären

Wer nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren ist, der war vielleicht selbst auf „Verschickung“ . Über Jahrzehnte sind Kinder in Kuren und spezielle Kliniken gebracht worden, mal an der See, mal in den Bergen. Doch die wochenlange Kur wurde für viele zur Tortur.

Aus den „Kinderkuren“ sind in den letzten Jahren Geschichten bekannt geworden, über die lange Zeit geschwiegen wurde. Betroffene berichten von Misshandlungen, zweifelhaften Medikamentenbehandlungen und Demütigungen. Sie wurden zum Essen gezwungen, ihnen wurde das Sprechen verboten oder gar der Toilettenbesuch. Viele kehrten erschüttert und verängstigt zurück nach Hause.

Fürs Leben traumatisiert

An solche Ereignisse erinnert sich auch Heike Fischer-Nagel. Als sie vier Jahre alt war, wurde sie von ihrer Heimatstadt Herford in den Westerwald verschickt. Sechs Wochen war sie alleine unter anderen Kindern in der Kur, 1971 war das. Sie habe schlimme Erfahrungen gemacht, sei traumatisiert – bis heute prägt das Erlebte sie.

Was früher im Anekdotischen blieb, wird heute Stück für Stück kollektiv aufgearbeitet. Es gibt Betroffenen-Initiativen, wie etwa den Verein „Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW“ . Deren Vertreter sitzen nun mit am Runden Tisch. Mit von der Partie sind auch Vertreter der Landesregierung, also aus dem Gesundheits- und Familienministerium sowie die Nachfolger der Organisationen, die damals die Einrichtungen und Kliniken leiteten, zum Beispiel Caritas, der Landschaftsverband Rheinland, die AWO und auch die Deutsche Rentenversicherung.

Betroffene wollen kein Geld, dafür Aufarbeitung

Die Idee ist, dass nun alle zusammenkommen und vier Mal im Jahr auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen, so wünschen es sich Betroffene, sagt Detlef Lichtrauter vom Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW. Sie möchten Aufarbeitung – trägerfinanziert, unabhängig und wissenschaftlich.