Wer nicht selbst anbauen kann oder will, könnte laut Gesetzentwurf Mitglied in einem "Cannabis Social Club" ( CSC ) werden. Dort dürfte Marihuana angebaut werden, um die Mitglieder damit untereinander zu "versorgen". Mit 50 Gramm maximal pro Kopf und Monat.

"In Spanien und Portugal wurden ähnliche Clubs schon wieder geschlossen." Gilbert Kleinbrahm hält nichts von den geplanten Cannabis-Clubs

Der Vorteil: Der Schwarzmarkt würde bekämpft - und ein Verkauf und Konsum jenseits der Öffentlichkeit ermöglicht. " Und trotzdem ist das Quatsch ", findet Gilbert Kleinbrahm. Was in einem Club passiert, könne niemand kontrollieren. In Spanien und Portugal hätten sie ähnliche Clubs schon wieder dicht gemacht, " da wurde zu viel gedealt. "

" Nicht jeder will da Mitglied werden "

Blick in den Headshop in Münster

Außerdem wolle nicht jeder Mitglied in einem solchen Club werden, zumal der Konsum von Haschisch dort verboten sein soll. " Statt dieses Gesetz durchzubringen, sollten sie Cannabis legalisieren ", so das Fazit von Gilbert Kleinbrahm. " Wer heute mit einer Tüte oder fünf Gramm in der Tasche erwischt wird, wird vor Gericht gezogen, das will ja auch kein Richter. "

Der Verkauf von Hanf in Fachgeschäften - also nicht in Clubs - soll laut Gesetzentwurf nur in speziellen Modellregionen erprobt werden. Die Stadt Münster will eine davon werden.

Auch Gilbert Kleinbrahm würde sich gerne mit seinem Laden an einem solchen Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis beteiligen. Jetzt aber wartet er erstmal ab, was der Bundestag am Ende beschließt.

Über dieses Thema berichten wir am 18.10.2023 im WDR Fernsehen.