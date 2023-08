Cannabis-Legalisierung: Diese Pläne gibt es

Der Versuch, Konsum und Besitz von Cannabis zu legalisieren, geht in die nächste Runde. Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Herbst 2022 ein Eckpunkte-Papier vorgelegt hatte, hat am Mittwoch das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Lauterbach sieht in dem Gesetz eine " langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik ", sagte er am Mittag in einer Pressekonferenz.