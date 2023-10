Cannabis-Legalisierung: Für wie viele Joints reichen 25 Gramm eigentlich?

Was ist laut Gesetzentwurf konkret geplant?

Für Volljährige soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden.

Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen.

In Cannabis-Clubs sollen Vereinsmitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen - pro Monat höchstens 50 Gramm pro Mitglied. Bei 18- bis 21-Jährigen dürfen es bis zu 30 Gramm im Monat mit einem maximalen Gehalt von zehn Prozent des Stoffes Tetrahydrocannabinol (THC) mit der Rauschwirkung sein.

Was ist Cannabis und wie wirkt es?

Cannabis ist der lateinische Name für Hanf. Das Harz an den Blüten der weiblichen Pflanze enthält Tetrahydrocannabinol (THC), einen Stoff mit der Rauschwirkung. Werden die getrockneten knollenartigen Blüten geraucht oder Produkte mit THC konsumiert, werden Nutzer "high". Sie geraten je nach Menge und Konzentration in einen heiteren, oft albernen Zustand. Bei manchen Menschen ruft die Droge aber auch Angstzustände und Panik hervor. Der Rausch-Höhepunkt dauert nach dem Rauchen für ungefähr eine halbe Stunde an und ebbt dann langsam ab. Ein typisches Anzeichen dafür, dass jemand bekifft ist, sind stark gerötete Augen.

Wie viele Joints kann man aus 25 Gramm bauen?

Wer Cannabis in einem Joint raucht, mischt es noch mit Tabak. Mit wie viel Cannabis Menschen einen Joint bauen, sei ganz unterschiedlich, sagt Buddix Zierden vom Cannabis Social Club Düsseldorf. "Je nachdem, ob der Joint dünn, dick, kurz oder lang ist." Zierden geht von durchschnittlich etwa 0,2 bis 0,3 Gramm aus - die Mitte wäre dann 0,25 Gramm. 25 Gramm Cannabis würden dann für 100 Joints reichen. Wer 0,1 Gramm pro Joint nutzt, kommt auf 250. Bei 0,5 Gramm Cannabis kommt man auf 50 Joints.

Ist Cannabis immer gleich stark?

Wie stark der Rausch ist, hängt davon ab, wie das Verhältnis von der Wirkstoffe CBD und THC im Cannabis ist. CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol – im Gegensatz zu THC hat es keine berauschende Wirkung. Je höher der THC-Gehalt, desto stärker ist in der Regel die berauschende Wirkung. Die THC-Wirkstoffgehalte in Deutschland steigen seit Jahren, schreibt das Bundesministerium für Gesundheit. 2006 lag der THC-Gehalt der Blüten in Deutschland noch bei durchschnittlich 10,6 Prozent, 2022 waren es bereits 13,7 Prozent. Nach Lauterbachs Eckpunkten für die geplante Legalisierung soll in Deutschland aber nur Cannabis mit einem THC-Gehalt von maximal 10 Prozent verkauft werden.

Wie viel werfen drei Cannabis Pflanzen ab?

Wie viel eine Hanfpflanze abwirft ist unterschiedlich, sagt Buddix Zierden vom Cannabis Social Club Düsseldorf. Es hängt zum Beispiel davon ab, was es für eine Sorte ist und ob sie drinnen oder draußen angebaut wird. Als Sorte für draußen nennt Zierden zum Beispiel Early Girl. Wenn man diese Sorte im Internet sucht, steht dort zum Beispiel, es handle sich um eine robuste Sorte; Early Girl produziere "fabelhafte, zuverlässige Ernten" und klobige Blüten. Laut Zierden wird Early Girl groß - " so drei bis vier Meter ". Pro Pflanze könne man mit einem Ertrag von bis zu 100 Gramm rechnen. Das Problem: Die Blüten würden alle auf einmal reif. Wer drei Pflanzen auf dem Balkon hat, sitzt dann möglicherweise plötzlich auf 300 Gramm Cannabis. Erlaubt sind aber nur 25 Gramm. Damit die Blüten einer Pflanze eine berauschende Wirkung haben, muss es übrigens immer eine weibliche Pflanze sein.