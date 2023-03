Bunte Eier am laufenden Band in Borkener Färbefabrik

In der Marbecker Eierfärberei Hellgrewe stehen die Fließbänder derzeit selten still. In der großen Halle stapeln sich die Eierkartons fast bis unter die Decke. Wenige Wochen vor Ostern sind alle im Färbestress. Das Münsterland ist die Eier-Hochburg Nordrhein-Westfalens - beinahe 50 Prozent aller Eier werden hier gelegt.

Rund 4.000 Eier hat Hühnerlandwirt Hermann Schäfer aus Hamminkeln heute in der Eierfabrik abgeliefert. Für ihn ist es die umsatzstärkste Phase des Jahres. "Zu Weihnachten und vor allem jetzt zu Ostern ist der Absatz bei uns besonders groß" , so der Landwirt, der an der Grenze zum Kreis Borken einen eigenen Hofladen betreibt.

Produktion läuft das ganze Jahr.

In der Eierfärbemaschine geht es aktuell rund.

In der Färberei von Corinna Hellgrewe werden die Eier des Hühnerlandwirts gekocht und anschließend gefärbt. Sie führt den Betrieb seit 2006 mit ihrem Mann Markus. Die Produktion läuft das ganze Jahr, denn bunte Eier verkaufen sich mittlerweile nicht mehr nur zu Ostern gut.

Ihre drei Spezialmaschinen können bis zu 14.000 Eier pro Stunde bewältigen. Diese Kapazität hatte das Familienunternehmen vor 45 Jahren noch nicht. 1978 kaufte der Gründer, Corinnas Vater, für 50.000 Euro die erste Maschine - und die läuft bis heute!

Lebensmittelechte Farbe

Die Farbe macht die Eier nicht nur bunt, sondern auch haltbarer.

"Als Färbemittel nutzen wir damals wie heute lebensmittelechte Farbe" , erklärt die Firmenchefin. Braune Eier laufen durch die Farben rot, grün und lila. Weiße Eier kommen ins gelbe, blaue oder orangefarbene Tauchbad: " Durch die Farbe wird das Ei besonders geschützt und so auch länger haltbar - bis zu 31 Tage. "

Das Geschäft mit den bunten Ostereiern ist dieses Jahr schon gut angelaufen, sagt Corinna Hellgrewe, aber "auch wir müssen für Energie und unser Personal mehr bezahlen. Und die Farbe ist ebenfalls teurer geworden."

Hohe Nachfrage trotz steigender Preise

Trotzdem blickt sie optimistisch auf das bevorstehende Ostergeschäft, denn die Feiertage sind immer eine Bank: "Die Nachfrage ist groß. Kaum jemand möchte in der Osterzeit auf die bunten Eier verzichten." Daran haben auch neue Ernährungstrends wie Veganismus bislang wenig geändert.

Vom Stall in die Färberei und dann zurück auf den Hof in den Laden.

Hühnerlandwirt Hermann Schäfer hat seinen Anteil bunter Eier wieder aus der Färbefabrik zurück in seinen Hofladen geholt. Nur sind sie jetzt nicht mehr weiß und braun,: Knallbunt liegen die Eier nun bei ihm im Regal. Eins kostet aktuell 38 Cent und damit sechs Cent mehr als im vergangenen Jahr.