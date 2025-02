Hält das "gallische Dorf" Bielefeld im DFB-Pokal wieder stand?

Bei Becker ist das Märchen übrigens bereits beendet: Der Torschütze der ersten beiden Pokal-Runden stürmt nicht mehr für den DSC, sondern seit dem Winter für Waldhof Mannheim. Der andere bisher im Pokal erfolgreiche Stürmer heißt Julian Kania. Sein Tor zum 2:0 gegen den SC Freiburg ebnete unter anderem den Weg ins Viertelfinale.

Neues Sturmduo als nächste Märchen-Protagonisten?

Kania ist auch in der 3. Liga der erfolgreichste Torschütze des DSC. Acht Mal durfte er schon einen Treffer feiern - und doch sitzt er meistens nur auf der Bank. Wahrscheinlich wird es gegen Bremen wieder so sein. Denn im Winter kamen mit Joel Grodowski und Roberts Uldrikis zwei neue Angreifer. Beide trafen am vergangenen Spieltag gegen 1860 München und zeigten eine starke Vorstellung.

Kniat erklärte die Unterschiede zwischen Uldrikis und Kania: "Julian Kania ist im Sechzehner eine brutale Waffe. Da ist er einer der Besten der Liga. Lange Bälle festmachen und zweite Bälle, das sind Kanias Themen. Und das Festmachen ist der Riesenvorteil, den wir mit Uldrikis haben."

Werder kommt angeschlagen auf die "Alm"

Gegen Werder wird das wichtiger denn je sein, wenn man sich anschaut, wie die Taktik der Arminia wohl erneut aussehen wird: Starke Defensive und gute Konter. Da ist jemand im Sturmzentrum, der Bälle festmacht, ein zentraler Baustein. Kniat gibt für das Highlight-Spiel die Marschrichtung vor: "Wir gehen nicht in die Partie, um sie zu genießen, sondern um zu gewinnen."

Der Zeitpunkt für die nächste Verteidigung des gallischen Dorfes "Bielefelder Alm" und das Vorhaben, erstmals seit 2015 wieder ins Halbfinale einzuziehen, scheint sowieso recht günstig zu sein. Werder musste zuletzt eine 0:5-Klatsche beim SC Freiburg einstecken und verlor die vergangenen drei Liga-Partien allesamt. Die Defensive ist ein Knackpunkt im ziemlich unerfolgreichen Februar - elf Gegentreffer bei den angesprochenen drei Niederlagen sprechen Bände.