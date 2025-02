Es ist etwa 14.30 Uhr, als Zeugen mehrere Schüsse im ländlichen Ruppichteroth-Stranzenbach im Rhein-Sieg-Kreis hören - an einer Straße, die an mehreren Feldern vorbeiführt. Die Zeugen sehen einen Mann wegrennen und finden kurz darauf einen 24-Jährigen Mann. Er ist schwerstverletzt. Sie wählen den Notruf und der junge Mann wird mit seinen schweren Verletzungen in eine Kölner Klinik geflogen.

Polizisten nehmen Verdächtigen fest

Rettungskräfte sowie Polizisten sind schnell vor Ort. Ein Notarzt kümmert sich um das Opfer. Polizisten können währenddessen noch in der Nähe des Tatorts einen 74-jährigen Verdächtigen festnehmen. "Er war in einem Auto vom Tatort geflohen" , sagt Simon Rott, Sprecher der Bonner Polizei.

Spurensicherung am Tatort

Beamte einer Bonner Mordkommission und die Bonner Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Beamte sichern am Tatort und in der unmittelbaren Umgebung zahlreiche Spuren, befragen Zeugen.

Tat die Folge eines Einbruchs?

Nach Informationen des WDR hat der vorläufig festgenommene 74-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe in einer Baracke gelebt. Ermittler schließen nicht aus, dass das spätere Opfer dort einbrechen wollte oder sogar eingebrochen ist - und der Bewohner auf ihn geschossen hat. Es ist nur ein mögliches Szenario.

Bestätigen will das die Polizei am Abend nicht. "Der Hintergrund der Tat ist bislang noch völlig unklar ", sagt Polizeisprecher Rott.

