Immer mehr Blaualgen im Sorpesee: Nicht für jeden ein Problem

Susanne Schneider und ihr Partner Walter Oelmann sind gerade dabei, ihr Kanu ins Wasser zu lassen. Die 55-Jährige kommt aus Erfurt und besucht gerade ihren Partner Walter Oelmann, der in Balve im Sauerland wohnt. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel. Noch vor wenigen Minuten zeigte das Thermometer im Auto eine Temperatur von 29 Grad. Beste Vorraussetzungen, an diesem wunderbaren Spätsommertag eine wohltuende Abkühlung im Sorpesee, einem der größten Talsperren in Südwestfalen zu genießen.

Wenn da nicht die Blaualge wäre, vor der der Ruhrverband warnt. Die sind im Spätsommer in Badeseen in NRW wegen der heißen Temperaturen ein Thema. " Ich habe noch nichts von dieser Blaualge gehört. Ich bin aber dennoch nicht verängstigt und glaube einfach, mein Immunsystem ist so gut, dass ein Kontakt nichts ausmacht. Wenn jemand natürlich gerade aus dem Wasser kommen würde und rot, wie ein Krebs wäre, würde ich nicht ins Wasser gehen ", erzählt Susanne Schneider am Donnerstagmittag. Und da sie niemanden entdeckt, der offensichtlich Probleme hat, geht sie langsam ins Wasser und strahlt, weil das kühle Nass so gut tut.

Wasserqualität ganz unterschiedlich

Wie der Ruhrverband bekanntgibt, ist die Wasserqualität nicht an allen Stellen gleich. Der Ruhrverband hat jedoch eine Warnung für die Nutzung des Sees ausgesprochen. Zu meiden seien die seichten Uferbereiche des Sees, in denen sich grüne Schlieren an der Wasseroberfläche oder knapp darunter befinden. Hunde sind anzuleinen und nicht ans Wasser zu lassen, so die Warnung.