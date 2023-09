Badeseen in NRW: Blaualgen auch im Spätsommer ein Thema

Die Seezugänge sind mit Flatterband gesperrt, auf Schildern am Rand steht die deutliche Warnung: " Achtung! Baden verboten! " So wie hier am Rotter See bei Troisdorf sah es in diesem Sommer schon an vielen Badegewässern in NRW aus. Der Bocholter Aasee. Der Torfmoorsee in Hörstel. Der Möhnesee im Sauerland. Sie alle fielen als Ort der Abkühlung für Mensch und Hund vorübergehend weg – oder sind weiterhin gesperrt.

Ausbreitung durch heiße Temperaturen und Windstille

Grund dafür sind Blaualgen, die zur Familie der Bakterien gehören. Und die sind auch jetzt im Spätsommer noch ein Thema. Blaualgen gelingt es, sich bei heißen Temperaturen und Windstille explosionsartig auszubreiten und teilweise ganze Seen einzunehmen.

Das Supertalent des Bakteriums: Es kann Stickstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und binden. Andere Algen können das nicht. Problematisch wird es allerdings dadurch, dass Blaualgen Giftstoffe produzieren können – die auch nicht ungefährlich für den Menschen sind.

Um sicher baden zu können, sollte man bei knietiefem Wasser noch die Füße sehen können. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Stark von Blaualgen befallene Gewässer nehmen meist eine grüne oder blau-grüne Farbe an, oft gibt es auch Schleier oder ganze Algenteppiche. Auch eine intensive Wassertrübung spricht für eine hohe Konzentration an Blaualgen. Die Faustregel des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalens: Um sicher baden zu können, sollte man bei knietiefem Wasser noch die Füße sehen können.

Gift der Blaualgen hat Auswirkungen auf Mensch und Tier

Bocholter Aasee weiterhin gesperrt

Die Stadt Bocholt gibt das auch als einen der Gründe an, warum der Aasee – trotz einer Toxizität unterhalb des Grenzwerts – gesperrt wurde: Gerät ein Schwimmer in der Badebucht in Not, kann die geringe Sichttiefe Rettungsaktionen erschweren.

Ist die Giftkonzentration der Blaualge höher als in Bocholt, kann sie zu Hautreizungen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen oder Atemwegserkrankungen führen. Neben Schwangeren und Menschen mit angeschlagenem Immunsystem sind hier besonders Kinder und Hunde gefährdet. Darauf weist auch die Anlaufstelle für Bürger und Gäste des Sorpesees in Sundern weist darauf hin: Hier gibt es zwar keine Sperrung, aber eine offizielle Warnung von Stadt, Kreisgesundheitsamt und Ruhrverband.