Betrugsmasche: Männer aus Lippstadt sollen sich als Väter ausgegeben haben

Ein 55 -jähriger Mann hatte im April geglaubt, online mit einem 13 -jährigen Mädchen zu schreiben, fiel dabei aber in Wahrheit wohl einer Betrugsmasche zum Opfer. Denn hinter dem vermeintlichen Mädchen steckten wohl die mutmaßlichen Täter. Sie sollen sich laut Staatsanwaltschaft anschließend als Vater des Mädchens ausgegeben und dem Mann gedroht haben. Der vermeintliche Vater verlangte einen dreistelligen Geldbetrag, um über die Nachrichten mit seiner angeblichen Tochter Stillschweigen zu bewahren. Nach einer ersten persönlichen Geldübergabe verlangten die mutmaßlichen Täter einen noch höheren Betrag, den das Opfer ebenfalls gezahlt haben soll.

Mutmaßliche Täter schüchtern Opfer mit Gewalt ein

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden soll einer der beiden Erpresser das Opfer bei einem dritten Treffen durch einen Kopfstoß verletzt haben. Der benommene Mann soll anschließend mit den mutmaßlichen Tätern zu einer Bank gefahren sein und ihnen dort einen fünfstelligen Geldbetrag in bar gezahlt haben.

Im Mai wandte sich dann ein anderer Mann mit einer ähnlichen Erfahrung an die Polizei. Auch er hatte zuvor vermeintlich mit einem minderjährigen Mädchen geschrieben und war anschließend vom angeblichen Vater kontaktiert worden. Die mutmaßlichen Erpresser drohten damit, ihn öffentlich als Pädophilen darzustellen, falls er nicht zahle. Bei einem persönlichen Treffen soll auch er von den mutmaßlichen Tätern körperlich angegriffen worden sein und kontaktierte anschließend die Polizei.

Insgesamt drei Opfer der Betrugsmasche bekannt